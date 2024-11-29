李子樹答中評：全運會在港舉辦吸引國際目光

中華海外聯誼會理事、中華全國青年聯合會委員李子樹（圖片由受訪者提供） 中評社香港11月29日電（記者 段曉魯）第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至11月21日舉行，由粵港澳三地聯合承辦。中華海外聯誼會理事、中華全國青年聯合會委員李子樹接受中評社採訪，他表示，2025年全運會在香港的舉辦，必將吸引更多的國際目光，為香港帶來前所未有的關注和認可，同時亦可以成為推動香港體育盛事產業化的重要引擎。



李子樹表示，全運會在粵港澳三地的舉辦，無疑為香港搭建了一個展現其獨特魅力和組織才能的絕佳舞台。借助精心策劃和細致籌備，香港將有機會向全國乃至全球展示其多元、包容且充滿活力的社會風貌。回顧2008年北京奧運會期間，香港成功承辦了馬術比賽，這一創舉不僅彰顯了香港在賽事組織方面的高超水平，更極大地提升了香港的國際知名度和影響力。2025年全運會在香港的舉辦，必將吸引更多的國際目光，為香港帶來前所未有的關注和認可。



李子樹亦表示，全運會將成為推動香港體育盛事產業化的重要引擎。香港可以充分利用這一契機，加速體育設施的建設與升級，比如備受矚目的啟德體育園項目。通過提升服務質量和水平，香港將能夠吸引更多的國內外遊客和投資者前來觀光旅遊和投資興業，從而帶動旅遊、文化、體育等相關產業的蓬勃發展。在這方面，2010年廣州亞運會的成功經驗值得借鑒。亞運會的成功舉辦不僅顯著提升了廣州的國際知名度，還帶動了當地旅遊業和相關產業的迅猛發展。香港完全可以借鑒這一成功模式，通過全運會這一平台，進一步促進本地經濟的多元化和高質量發展。



李子樹稱，香港在舉辦國際盛事方面擁有得天獨厚的優勢。其良好的兩文三語環境、出入境自由便利以及便捷的交通樞紐等條件均為國際盛事的順利舉辦提供了有力保障。此外，香港作為全球金融中心之一，擁有雄厚的金融資源和強大的市場運作能力，其一流的營商環境也為企業的發展提供了廣闊的空間和無限的可能。更為值得一提的是，香港國際機場是全球最繁忙的貨運機場之一，其便捷的交通條件為國際盛事的物流保障提供了堅實的後盾。







