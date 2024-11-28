邊喊和平　拜登邊向以色列售6.8億美元武器

中評社香港11月28日電／據報導，美國總統喬·拜登政府已暫時批准向以色列提供 6.8 億美元的武器，儘管它聲稱正在推動中東和平。



半島電視台消息，周三有關這筆軍火交易報導之前一天，拜登宣布以色列和真主黨停火並承諾繼續努力在加沙地帶達成以色列和哈馬斯之間的類似協議——這是他一再承諾但未能兌現的諾言。



一位未透露姓名的美國官員告訴路透社說，這項武器採購計劃已經醞釀了數月，9 月國會委員會已對其進行了預覽，10 月提交給國會進行更廣泛的審查，這證實了《金融時報》早些時候關於拜登臨時批准的報導。



兩家新聞機構都報導稱，最新交付的武器將包括數百枚小直徑炸彈和數千套聯合直接攻擊彈藥 (JDAM)。JDAM 將“啞彈”改裝成精確制導武器。



拜登政府尚未證實這些報導，報導的時機凸顯了美國在中東衝突問題上的立場——一方面促進停火談判，另一方面向以色列出售價值數十億美元的彈藥，導致數萬巴勒斯坦人和黎巴嫩人喪生。



周二，拜登--他一直支持以色列，並將美國向以色列出售武器描述為對盟友的必要支持--在白宮發表講話，宣布由美國斡旋的停火協議已經達成，以色列將在 60 天內撤出黎巴嫩，該協議於周三早些時候生效。



在講話中，拜登承諾將再次尋求結束自2023年10月7日以來在加沙肆虐的戰鬥。



幾個月來，華盛頓此前試圖促成協議的努力都失敗了，批評者指責華盛頓未能發揮其最有意義的影響力——扣留了向以色列提供的價值數十億美元的武器中的一部分。



華盛頓此前試圖促成協議的努力都以失敗告終，批評人士指責華盛頓未能發揮其最有意義的影響力——扣留了向以色列提供的價值數十億美元的武器中的一部分。



自戰爭爆發以來，以色列已在加沙地帶殺害了至少 44282 名巴勒斯坦人，當時哈馬斯領導的對以色列南部的襲擊造成至少 1139 人死亡。過去 13 個月，以色列軍隊在黎巴嫩殺害了 3800 多人。



拜登說，“未來幾天，美國將與土耳其、埃及、卡塔爾、以色列和其他國家一起努力，實現加沙停火，釋放人質，在哈馬斯掌權的情況下結束戰爭——這是可能的。”