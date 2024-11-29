賴進義答中評：台灣應抓住一帶一路建設機遇

台灣中華鄭和學會理事長賴進義（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月29日電（記者 盧哲）台灣中華鄭和學會理事長賴進義近日在香港接受中評社記者訪問時表示，在“一帶一路”建設中，香港和台灣都可以扮演橋頭堡的角色。“一帶一路”上的基礎建設、包括港灣和鐵路等等，台灣都可以做出貢獻，但現在就看台灣能不能抓住發展的機遇。



第四屆“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇近日在香港舉行，來自海峽兩岸暨香港的40餘名專家學者與會，共同探討鄭和下西洋、中國式現代化及中非共建“一帶一路”等議題的歷史、影響和意義。台灣中華鄭和學會理事長賴進義在此間接受中評社記者訪問。



賴進義表示，“一帶一路”倡議是21世紀最前瞻、最務實的解決世界問題的倡議，是為天地立心、為生民立命的倡議，是著眼於解決全球問題、著眼於人類命運共同體的倡議，這在世界上是獨一無二的。台灣中華鄭和學會是在2005年為了紀念鄭和下西洋600周年而成立，旨在加強研究鄭和歷史，傳頌鄭和故事，弘揚鄭和精神，並且通過研究汲取海洋歷史教訓，向世人介紹中華文化與科技文明。學會一直支持和積極參與“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇，今年論壇首次在香港舉行，希望通過彼此交流，有助於促進海峽兩岸暨香港的瞭解和互動，共同為中華民族偉大復興奉獻心力。

