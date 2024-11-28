今年前10個月全國鐵路主要指標持續向好

中評社香港11月28日電／記者28日從國家鐵路局獲悉，今年前10個月，全國鐵路客流保持高位，貨物運量持續增長，主要指標持續向好。



新華社報導，在客運方面，10月份，全國鐵路旅客發送量3.73億人次，同比增長6%；全國鐵路旅客周轉量1303.52億人公里，同比增長2.8%。今年前10個月，全國鐵路旅客發送量37.11億人次，同比增長13%；全國鐵路旅客周轉量13859.26億人公里，同比增長8.2%。旅客出行需求得到有效保障，出行便利度舒適度不斷提升，經濟帶動作用持續發力。



在貨運方面，10月份，全國鐵路貨運發送量4.55億噸，同比增長4.3%；全國鐵路貨運周轉量3194.46億噸公里，同比增長0.2%。今年前10個月，全國鐵路貨運發送量42.61億噸，同比增長2.1%。其中，10月24日至30日，國家鐵路貨運裝車連續7天超19萬車，創歷史最好水平。國民經濟運行穩中有進、穩中有升，擴內需、促生產政策組合效應持續顯現。



在固定資產投資方面，今年前10個月，全國鐵路固定資產投資累計完成6351億元，同比增長10.9%，投產鐵路新線2274公里，充分發揮了鐵路投資對全社會投資的有效帶動作用。



“鐵路行業認真統籌客貨運輸安全，鐵路高質量發展扎實推進，路網規模質量穩步提升，有力保障了人民群眾生產生活需要和國民經濟平穩運行。”國家鐵路局綜合司副司長郝寬勝表示，下一階段鐵路行業將持續加力推進運輸能力提升和鐵路安全發展，努力降低鐵路物流成本，促進國民經濟增量政策落地落實，進一步鞏固和增強經濟向好態勢。