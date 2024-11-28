韓國連續兩日暴雪　仁川機場140班航班取消

中評社香港11月28日電／韓國連續兩日落暴雪，至少5人死亡，首都圈多處積雪超過40厘米，韓聯社形容情況罕見。受暴雪影響，首爾仁川機場大約140班航班取消，70多條渡輪航線停航。



香港電台援引韓聯社報導，截至當地早上8時，京畿道南部地區和首爾市南部多處的積雪，已經高過成年人的膝蓋，其中京畿道龍仁市積雪達到47.5厘米，首爾氣象觀測站就錄到28.6厘米積雪，創下1907年近代氣象觀測以來的第三高紀錄。



自星期三以來，京畿道至少5人因降雪死亡，其中4人被倒塌的構築物壓死，一人因交通意外喪生。