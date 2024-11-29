快評：賴清德將訪美軍基地？大陸必有回應

中評社快評／賴清德即將在30日出訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等南太平洋“邦交國”，為期七天六夜，途中擬過境美國夏威夷及關島，分別停留兩晚、一晚。大陸密切關注賴清德此訪的一言一行，隨時作出有力回應。



夏威夷是美國連接本土和西太平洋各基地群的紐帶，是美軍在太平洋地區的後勤和指揮中心，長期駐扎6萬美軍，美國印太司令部等即設於此。關島是位於西太平洋的島嶼，面積544平方公里，美軍基地佔地約佔全島的四分之一。



賴清德過境夏威夷和關島期間，可能參訪美軍基地、與印太司令部互動，強化美台軍事勾連。這將被視為一個突破大陸“紅線”的重大“台獨”行徑，大陸絕對不會容忍。



大陸外交部發言人毛寧昨天強調，我們一貫反對美台官方往來，反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，反對美方以任何形式縱容支持“台獨”分裂分子及其分裂行徑。賴清德當局借竄訪所謂的“邦交國”搞政治操弄，謀“獨”挑釁的行徑不可能得逞，也不可能動搖國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。



外電27日引述四名要求匿名的台灣官員稱，大陸可能會在賴清德此行前後，或訪問結束後不久，舉行軍事演習。台灣“外長”林佳龍昨天被詢及“大陸是否趁賴清德出訪發動軍演或是2024利劍C演習？”林稱，不能排除，可能劇本之一。



“台獨”挑釁一次，大陸的反制就推進一步，直至實現完全統一。台灣當局清楚賴清德過境美國夏威夷及關島的後果，仍然一意孤行，堅持對抗。台海緊張情勢若因此而升高，責任在賴當局。