國防部答中評：人民海軍將常態化訪問香港

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國防部11月28日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就海軍軍艦近期密集訪港一事回答中評社記者提問。吳謙表示，今後，人民海軍將常態化訪問香港。



中評社記者提問說，據報導，海軍軍艦近期密集到訪香港。海南艦和長沙艦組成的編隊訪問香港，“破浪”號風帆訓練艦技術停靠香港。請進一步介紹有關情況。這些安排有什麼特殊考慮？



吳謙介紹，根據年度計劃安排，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的艦艇編隊訪問香港，期間面向香港同胞組織甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等系列開放活動。全國政協副主席梁振英、香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區政府有關代表等300餘人應邀出席海南艦舉行的甲板招待會。11月22日至24日，海南艦和長沙艦分別組織開放，港澳市民、青少年學生、港澳官方機構代表等群體共約15000人登艦參觀，反響熱烈。此外，約700名青少年學生參加了國防知識講座，進一步瞭解人民海軍建設發展的成就。



“11月18日至20日，中國人民解放軍海軍“破浪”號風帆訓練艦技術停靠香港，面向香港市民舉行艦艇開放活動。”



吳謙表示，近年來，海軍已在國內外多個沿海城市舉行艦艇開放活動，充分彰顯自信與開放。今後，人民海軍將常態化訪問香港。



