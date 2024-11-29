國防部回應涉台問題：民進黨謀獨行徑是徒勞

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國防部11月28日舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在記者會上就涉台問題答記者問。



民進黨當局謀“獨”挑釁的行徑是徒勞的



賴清德計劃在11月底或12月初竄訪期間過境夏威夷，解放軍是否會採取相應的軍事反制行動？



吳謙就此指出，我們堅決反對任何國家同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。民進黨當局搞政治操弄、謀“獨”挑釁的行徑是徒勞的，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向“台獨”勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關係和台海和平穩定。中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，將堅決打掉一切“台獨”分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。



民進黨當局甘當“冤大頭”和美國的“提款機”



有記者提問說，據外媒報導，台匿名官員稱，台灣已由非正式渠道向美國提出軍購要求清單，總金額達到150億美元。學者認為，此舉是賴當局向美表態“台灣認同保護費原則”。島內民眾紛紛表示“沒有必要買，沒有什麼意義”。

