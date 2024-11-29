國防部：美菲軍事合作不得損害中方領土主權

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國防部11月28日舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在記者會上表示，美菲軍事合作不得損害中方在南海的領土主權和海洋權益。



有記者提問，近日，美國和菲律賓簽署一份關於軍事情報的安全協議，允許兩國共享機密信息。此外，以仁愛礁命名的一支特遣隊被媒體披露。美防長奧斯汀稱，《美菲共同防禦條約》適用於南海武裝衝突。請問發言人對此有何評論？



吳謙表示，我們一貫認為，國家間的防務安全合作應有利於地區和平穩定，不應針對第三方，更不應損害第三方利益。在南海拉幫結夥、炫耀武力、挑動對抗，只會加劇局勢緊張，破壞地區穩定。



吳謙說，《美菲共同防禦條約》是冷戰時期的產物，美方無權以此介入中菲海上爭議，美菲軍事合作不得損害中方在南海的領土主權和海洋權益。從仁愛礁到仙賓礁，中菲海上爭議升溫，根源在於菲方違反《南海各方行為宣言》、違背自身承諾，頻繁在海上挑釁生事，侵犯中方領土主權和海洋權益，還企圖拉外部勢力給自己站台撐腰。



吳謙強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有主權。我們將堅決維護國家領土主權和海洋權益，繼續採取一切必要措施反制侵權挑釁，堅定維護南海和平穩定。





