中評現場：香港中總舉行新一屆會董就職典禮

香港中華總商會舉行第54屆會董就職典禮晚宴（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月29日電（記者 盧哲）香港中華總商會(中總)28日在香港會展中心舉行“第54屆會董就職典禮晚宴”。中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、全國政協港澳台僑委員會主任劉賜貴、香港特區政府政務司司長陳國基、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝等應邀出席擔任主禮嘉賓。香港特區行政長官李家超透過視像致賀辭時表示，香港的工商界和企業家以港為家、倚港興業，是推動經濟發展的主力軍，每一位都要積極為香港發展勇於擔當、挺身而出。政府會繼續團結帶領社會各界，全面拼經濟謀發展。



香港中華總商會成立於1900年，現有會員6000餘名。成立以來，致力於構建工商經貿交流平台，積極推進香港與內地經貿合作，促進香港工商業繁榮發展。蔡冠深獲推選連任為中總第54屆會長，並與副會長曾智明、楊華勇、張學修、李引泉、姚祖輝、李惟宏、樊敏華及楊燕芝，以及各常董、會董、團體會董代表等於典禮上接受主禮嘉賓頒授證書。新任永遠榮譽會長胡曉明及謝湧海亦獲授紀念座。



蔡冠深致辭時表示，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍本月初在香港工商界人士座談會提出六點希望，強調香港不能只靠傳統優勢，必須銳意改革，並勉勵工商界在推動香港經濟發展發揮主力軍作用。蔡冠深說，香港工商界必須充分用好國際商貿網絡優勢，配合國家與特區政府主動出擊，深化參與粵港澳大灣區建設，培育年輕一代的工商界領頭人，並透過推動在香港打造世界級品牌中心，以民間力量有效促進中華文明傳播，講好中國和香港故事。



蔡冠深表示，中總將全力配合特區政府依法和有效施政，充份發揮商會作為工商界與政府溝通的橋樑功能，發揮“香港中總”的重要作用，並將“國家中總”的功能進一步提升，繼續推動更好發揮中總聯繫內地的橋樑作用，為香港工商界及社會培育愛國愛港青年棟樑。該會亦積極發揮“世界中總”的國際人脈，特別是向西方社會介紹香港和內地經濟與營商環境，推動港商與內地和國際企業加強創新合作，積極擔當“內聯外通”橋樑。中總作為“世界華商大會”召集人組織三名成員之一，並擔任現屆華商大會秘書處，將繼續用好華商大會平台，進一步深化推進華商交流合作。



蔡冠深還提到，明年是中總成立125周年，新一屆會董會同仁將悉力以赴，全方位推動會員及工商界認真學習貫徹三中全會精神，帶領中總進一步邁向年輕化、專業化、多元化及國際化發展。