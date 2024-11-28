普京透露“榛樹”導彈工作原理細節

中評社香港11月28日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京在阿斯塔納集體安全條約組織峰會上透露了新型“榛樹”導彈的一些特點，將其與核武器進行了比較。



“榛樹”導彈的一些特點：



“榛樹”導彈甚至能打擊受高度保護的深處設施，處於打擊爆破中心的一切都會被分離成基本粒子，基本上都會化為塵埃；

俄羅斯將對西方遠程武器的持續襲擊作出回應，包括可能繼續進行“榛樹”導彈的實戰測試；

俄羅斯現有數套“榛樹”導彈系統，隨時可以動用；

“榛樹”導彈不是大規模殺傷性武器，它是高精武器，沒有核彈；

目前正在挑選烏克蘭的打擊目標，可能是基輔的決策中心。俄羅斯將根據選定目標的性質和對俄羅斯構成的威脅來選擇打擊手段；

“榛樹”導彈打擊的溫度可達四千攝氏度。



普京稱：“正如之前說過的，我們將對今後使用西方遠程武器襲擊俄羅斯本土做出回應，其中包括可能會繼續進行‘榛樹’導彈的實戰測試。”



他表示，如果在一次打擊中大規模使用“榛樹”導彈，其威力將與使用核武器不差上下。



普京稱：“位於爆炸中心一切，都會碎成顆粒、基本粒子，也就是變成灰塵。”



俄總統補充道：“軍事專家和技術專家認為，若集群使用這些導彈，即同時動用數枚‘榛樹’導彈，這樣的打擊威力將相當於使用核武器。”



普京指出：“甚至那些深藏地下的加固設施也會被命中。”



普京談俄羅斯軍隊在烏克蘭的潛在目標



他指出：“目前，俄羅斯國防部和俄軍總參謀部正在選擇可供打擊的烏克蘭境內目標。這些目標可能是軍事設施、國防工業企業或位於基輔的決策中心。”



俄總統強調，俄羅斯將根據選定目標的性質和對俄羅斯構成的威脅來選擇打擊手段。



普京談基輔政權



他表示，俄羅斯一再提請注意，允許基輔使用遠程導彈進行打擊意味著西方直接捲入衝突。



普京稱：“眾所周知，西方國家官員在11月初宣佈，允許烏克蘭軍隊使用西方生產的高精度遠程武器打擊俄羅斯聯邦領土。我們一再提請注意，這就意味著這些國家直接捲入武裝衝突，因為在沒有相關北約成員國軍事人員、軍事專家直接參與的情況下，使用這些武器是不可能的。”



他表示，俄羅斯曉得西方國家已經向烏克蘭移交了多少武器以及計劃提供多少武器。



普京稱：“我們知道，潛在敵人接裝多少相關武器系統，庫存內有多少，它們的具體位置，已向烏克蘭移交了多少武器以及計劃提供多少武器。”



他指出，烏克蘭政權非法，無權發號施令把自己的人民推向死路。



俄總統表示，即使向烏克蘭提供最現代化的武器也不會改變戰場局勢。



普京在集安組織集體安全理事會會議上稱：“即使向烏克蘭境內提供最現代化的武器也無法改變戰場局勢。”



普京談及俄羅斯導彈



普京還表示，俄羅斯Kh-101導彈類似於“風暴陰影”、SCALP和“金牛座”導彈。



他稱：“‘風暴陰影’空基導彈、法國SCALP導彈和德國‘金牛座’導彈當量約為450-480公斤TNT戰鬥部、射程500-650公里，650——這正是德國‘金牛座’導彈。俄羅斯類似於這些系統的是空基導彈Kh-101，其戰鬥部威力相當，但在射程上大幅超過歐洲生產的其中每個系統。”



俄總統補充道：“俄羅斯類似於ATACMS所有3個版本的武器是俄羅斯‘伊斯坎德爾’導彈系統及其各種改進型。大部分在TNT當量方面相似，而‘伊斯坎德爾’的射程更遠。”



普京還表示，俄羅斯使用100枚導彈打擊了烏克蘭的軍事設施，以回應繼續襲擊俄羅斯領土。



俄總統發言時提醒俄羅斯擁有“口徑”導彈系統、“匕首”導彈系統和“鋯石” 導彈系統。



普京在集安組織集體安全理事會會議上發言說：“順便說一下，過去的兩天內我們正是使用了這些武器系統回應陸軍戰術導彈 （ATACMS）對俄羅斯領土的持續襲擊。總共使用了100套系統，包括我剛才說到的 100枚不同級別的導彈和466架攻擊無人機。今晚，我們使用 90枚同類導彈和100架無人機實施了全面打擊，17個目標被擊中，它們是軍事設施、國防工業設施及其支持保障系統。”



他補充道指出，任何軍事衝突，包括特別軍事行動的命運都在戰場決定，一切都取決於士兵。



普京稱：“最重要的仍然是，即使擁有最現代化的武器，任何軍事衝突、任何軍事行動，包括特別軍事行動的命運，最終都在地面、戰場決定。一切都取決於士兵。”



據悉，應哈薩克斯坦總統托卡耶夫邀請，俄羅斯總統普京11月27日抵達阿斯塔納進行為期兩天的國事訪問。11月27日，雙方舉行了最高層會談。



11月28日，俄羅斯總統與其他領導人一起出席在阿斯塔納舉行的集安組織集體安全理事會會議。哈薩克斯坦今年擔任集安組織輪值主席國。