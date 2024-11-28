2025年日元匯率走勢預期存在明顯分歧

中評社香港11月28日電／日經新聞網報導，日本國內外的金融機構相繼公佈了2025年日元匯率走勢預測。英國匯豐銀行（HSBC）預計，到2025年6月末，1美元將兌換160日元，認為日元貶值（美元升值）態勢將會進一步加劇，而美國摩根士丹利的預測是，1美元將兌換140日元，認為日元將緩慢升值。關於下一屆特朗普政府的政策以及貨幣政策中的哪一個會對日元匯率產生更大影響，看法不同，預測的匯率水準也不一樣。



從今年的日元匯率來看，7月時日元貶值（美元升值）到1美元兌換161.9日元之後，由於日本進行匯率干預和日本銀行（央行）加息等原因，9月時日元升值到1美元兌換139日元的水準。之後，由於美國開始降息以及前總統特朗普再次當選等原因，日元貶值態勢持續，匯率保持在1美元兌換156日元的水準上。



美國總統大選等備受關注的事件過去後，HSBC大幅修正了日元匯率走勢預測，認為到2025年6月底時1美元將兌換160日元。由原來預測的1美元兌換138美元修正為日元將貶值（美元升值）22日元。該銀行認為：“在未來幾個季度內，美元兌日元匯率將進一步上升，將徘徊在7月達到的1美元兌換161.9日元附近”。



修正預測的背後原因是對下任總統特朗普所提出的經濟政策存在擔憂。HSBC預測稱，特朗普所主張的提高關稅及減稅等政策會使通貨膨脹再度發生，美國聯邦儲備委員會（FRB）的降息步伐將會放緩。



HSBC認為：“目前新政府政策的優先事項以及實施時間等相關資訊十分有限，但在不確定性較高的情況下，伴隨著很高的利率水準以及更強勁的經濟增長，美元相對於日元將佔據優勢”。



英國巴克萊銀行（Barclays）也認為，短期內日元貶值（美元升值）態勢將會持續。共和黨佔據了總統以及聯邦議會參眾兩院的多數席位，特朗普提出的政策可輕鬆實現。該銀行預測稱，2025年3月底的匯率為1美元兌換158日元。

