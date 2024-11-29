﻿日本擬2026年實施遊客出境退稅

外國遊客在日本東京購物。圖源：法新社 中評社北京11月29日電／據大公報報導，綜合共同社、《聯合早報》報導：消息人士27日披露，日本政府將於2026下半年實施新免稅制度。根據新制度，外國遊客在日本購買商品時必須先支付消費稅，而後在離境時再次確認所購商品，才能退稅。日媒表示，這是為了制止非法倒賣免稅商品的行為。



日媒稱，日本政府將出台稅改大綱，包括將遊客入境購物的免稅方式改為先支付消費稅，離境時再退稅。考慮到商家更改相關手續需要時間，新制度將於2026年下半年開始實施。據報導，日本國稅廳考慮全面更新免稅銷售管理系統，要徹底檢查遊客在免稅店的購買紀錄。當局計劃在機場出發大廳安裝護照讀取設備，並在辦理行李托運時檢查遊客的購物紀錄，如有必要將當場檢查所購商品。



目前，訪日遊客在日本商店購物滿5000日圓（約256港元）便可免交稅率為10%的消費稅。根據規定，這些免稅商品必須由購物者帶回國自用。但現行免稅制度經常被鑽空子，甚至出現有組織倒賣免稅商品的團夥。這些人以免稅價格購入電腦、手機等商品後在日本市場上倒賣。日本海關2022年記錄的購買價值1億日圓以上免稅商品的374人中，衹有57人能夠被海關識別並接受檢查；這57人中，衹有一人真的將免稅商品帶出境。