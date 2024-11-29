為擺脫醜聞換手機號　尹錫悅夫婦捱轟

尹錫悅醜聞纏身，支持率持續低迷。圖源：法新社 中評社北京11月29日電／據大公報報導，綜合韓聯社、《韓民族日報》報導：韓國總統尹錫悅與夫人金建希近期捲入“親信幹政”醜聞。知情人士日前披露，尹錫悅夫婦已更換新的手機號，希望“挽回政府公信力”。但這種做法顯然無法取信韓國公眾，韓國多家大學的教授紛紛發表聲明，要求尹錫悅下台。



近期尹錫悅夫婦與政治掮客明泰均的電話錄音、對話截圖等曝光，顯示明泰均參與了政策決策，令人聯想到韓國前總統朴槿惠的“閨密幹政”醜聞。尹錫悅早些時候稱，他與金建希早該在上任時就換掉手機號碼，以“減少國民的疑慮”。韓國執政黨國民力量黨消息人士24日稱，尹錫悅夫婦已更換手機號碼，不再使用尹錫悅上任前的舊號碼。



東國大學108名教授發表聯合聲明，批評尹錫悅居然只提出“換手機號碼”的解決方式，並直言尹錫悅現在只剩下被彈劾或主動下台兩條路，希望他不要再浪費人民的精力與時間。延世大學177名教授在聯合聲明中說，尹錫悅上台兩年半以來表現得“無能且不負責任”。蓋洛普22日發布的最新民調結果顯示，尹錫悅施政好評率僅為20%，差評率高達72%。主要差評理由包括“夫人金建希相關爭議”，以及“經濟、民生和物價管控不力”。