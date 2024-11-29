大陸師生團參訪掀熱潮　台灣同胞熱情友好

大陸師生團28日參訪台北孔廟，受到民眾熱情歡迎。圖源：大公報 中評社北京11月29日電／據大公報報導，應馬英九基金會邀請赴台，大陸師生團28日開啟第二日參訪行程，在台灣政治大學交流期間，大陸師生團受到學生熱情包圍，宛如馬龍粉絲見面會，不少台灣學生拿著球拍、乒乓球、T恤等請馬龍簽名，還高聲大喊：“馬龍，我愛你！”在政治大學的交流結束後，大陸師生團赴台北孔廟、林安泰古厝參訪。島內輿論連日來發表的報導或評論文章指出，此次交流活動是重要契機，青年交流不僅增進瞭解，更創造雙方共同的感情基礎。透過青年交流建立的友誼與理解，才是促進和平的基礎。



“龍旋風”席捲政大 粉絲盼合照簽名



據中通社、台媒報導：大陸師生團28日上午前往台灣政治大學參訪交流，在政大達賢圖書館，一行人前往約能容納60人的講堂進行1個多小時的兩岸師生座談會。由於交流熱烈，現場也擠滿等著奧運金牌得主馬龍、楊倩簽名合照的粉絲，大陸師生團一行直到中午12點才離開，比原定參訪時間多了半小時。



台生：兩岸交流化解歧見



在達賢圖書館內，許多政大學生也一直跟著大陸師生團移動，找到時機便詢問馬龍能否簽名、合照，有女學生幸運獲得馬龍發送的2024巴黎奧運中國代表隊紀念徽章時，還忍不住發出驚喜的尖叫聲。馬龍所到之處皆擠滿大批粉絲，“馬龍，可以簽名嗎”的聲音不斷。當師生座談會結束，馬龍一行從會議室離開時，一名男學生獲得馬龍給予的徽章後，高聲大喊：“馬龍，我愛你！”更有學生狂喊：“龍隊！你好帥，我媽說你好帥！”



其實，許多政大學生28日一早守候在政大達賢圖書館外，並帶著乒乓球拍、手寫卡片、運動T恤、大型手板等，等著馬龍與楊倩的到來。政大乒乓球代表隊10多名學生身穿帶有“龍”的樣式的比賽服，帶著球拍，並高舉歡迎手板喊著：“政治大學乒乓球隊，歡迎龍隊！”