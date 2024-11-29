香港清真認證餐廳增至132間

本港首間高級中菜食府“唐述”獲“清真友善認證”。圖源：大公報 中評社北京11月29日電／據大公報報導，施政報告提出，開拓中東及東盟等穆斯林旅客市場，香港旅遊發展局與香港回教信托基金總會（BOT）合作，推動餐廳參與清真認證。旅發局昨日表示，已完成認證的餐廳，由今年初約100間，增加至現時超過130間，另有39間酒店成功申請並取得評級。有中環高級中菜餐廳看准機會，供應清真認證中式菜肴，包括蜜汁牛肉叉燒。



旅發局委聘穆斯林旅遊推廣公司“新月評等（CrescentRating）”進行工作提升“穆斯林友善”的旅遊設施，為酒店、景點和會議展覽場地進行評級，並為業界提供培訓及宣傳。



高級中菜食府“唐述”成為本港首間高級中菜餐廳，獲取通過香港回教信托基金總會（BOT）頒發的“清真友善餐廳”認證。“唐述”營運及廚藝總監（中式菜系）周世韜說，認證過程相當嚴謹，歷時約半年，需調整食譜，劃分清真煮食區，購置新雪櫃與碗碟等，並由專人負責處理清真食品。例如信奉穆斯林教的人不吃豬肉，因而不能吃到好味的叉燒，他便以牛柳代替豬肉，制成蜜汁牛肉叉燒。



中東東盟客群人均消費6700



該餐廳供應的20款清真認證中式菜肴，還有桂花烏龍茶煙熏脆皮雞、金沙奶黃蝦、鮮蝦蟹肉瑤柱蛋白炒飯等，並有清真套餐選擇，旅客可按個人喜好，選擇午市或晚市套餐，例如午市套餐每位定價600至800元，包含約六道菜式，顧客須提早最少三日預訂。



旅發局副總幹事葉貞德強調，近年香港全力開拓中東及東盟市場旅客客源，來自中東或印尼等地的穆斯林旅客，訪港期間的人均消費水平約6700元，而且一定會在港過夜，消費力會較高，2028年全球料將有2.3億穆斯林旅客，相關客群消費力高。旅發局運用多元化策略，打造香港成為“穆斯林友善”的旅遊目的地。