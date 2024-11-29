全球青年力量峰會　逾百精英在港交流

首屆全球青年力量峰會昨日在香港海事博物館舉行。圖源：大公報 中評社北京11月29日電／據大公報報導，首屆2024全球青年力量峰會昨日於香港海事博物館舉行，逾百名青年專業人士、政府領袖及企業高層出席，逾千名觀眾線上參與，涵蓋約30個國家，共同探討香港在全球經濟發展中的重要角色、健康科技等議題。行政長官李家超致賀信表示，峰會讓來自粵港澳大灣區、東南亞及中東的青年專業人士匯聚一堂，交流意見。主辦方香港全球青年專業倡導行動創始召集人劉仲恒表示，本次峰會是重要的催化劑，推動跨越地域與行業界限的行動與合作，期待各界共同塑造未來。



舉行三場焦點主題論壇



此次峰會由香港全球青年專業倡導行動主辦，以“賦能專業人士，推動全球倡議：來自香港的聲音”為主題，共舉行領袖對話、健康經濟和數位及創意經濟三場焦點主題論壇。李家超在賀信中表示，峰會是一個不可多得的機會，讓來自粵港澳大灣區、東南亞及中東的青年專業人士匯聚一堂交流意見，共同為香港及全球的發展注入新動力。



政務司副司長卓永興在峰會開幕禮上致辭表示，青年是今日而非明日的領袖，他們能在各自的專業領域中作出大量貢獻，塑造社會未來。他呼籲青年專業人士直面未來的挑戰，更多關注人工智能發展、氣候變化等國家和全球性議題。他強調，“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區的建設，為青年專業人士帶來了巨大的發展機遇，呼籲青年充分把握機遇實現自身目標，並為構建人類命運共同體作出貢獻。



香港全球青年專業倡導行動創始召集人、全仁醫療集團創始執行主席劉仲恒在行業專題討論環節表示，香港擁有結合中西醫全方位治療中心的良好基礎，不僅擁有經美國食物及藥品管理局，以及歐洲批准最新最好的藥物來港，也能從中國內地進口獲批藥物，“同時在港註冊的醫療或藥品供應商，若把產品出口到內地，可比其他海外供應商享有低50%的關稅，這對醫療器材和藥品的生態系統發展是明顯的好處，相信都是香港醫療產業未來發展的方向。”