中評社北京11月29日電／網評：強化粵港產業協同發展



來源：大公報 作者：胡劍江（港區全國政協委員、香港經濟民生聯盟監事委員會副主席）



行政長官李家超早前率特區政府及工商界高層代表團，一連三日訪問粵港澳大灣區五個內地城市，並在廣州出席由廣東省政府與特區政府聯合主辦的粵港深化經貿投資合作交流會。今次交流會共促成經貿合作項目126個，總金額超千億元，涉及商貿投資、金融合作、現代物流、創新科技、綠色發展、低空經濟、文旅體育等多個領域，助力廣東高水平對外開放以及香港拓展發展空間，推進產業鏈供應鏈跨境合作。同時對深化粵港全方位深層次合作、加快大灣區建設具有重要意義，亦有助香港進一步激發經濟的活力和產業多樣性，促進更好高質量發展。



粵港澳大灣區建設是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。如今大灣區已經成為中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，經濟總量突破14萬億元，綜合實力再上台階，為全球投資者帶來了無限機遇。香港企業在新時代更應積極主動，開展創新的合作模式，不僅要在傳統領域，更要在新興產業、科技創新等領域有更大作為，盡展所長再立新功，以實際行動助力灣區建設成引領國家高質量發展的重要動力源，亦會率先收穫經貿合作的紅利。