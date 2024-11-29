四川華鎣舉行“滑竿抬么妹”展演比賽

11月27日，參賽隊伍參加“華鎣山滑竿抬么妹”比賽。圖源：新華社 中評社北京11月29日電／據新華社報導，11月27日四川省華鎣市舉行國家級非遺“華鎣山滑竿抬么妹”展演及比賽活動，該市各鄉鎮、街道及企事業單位的24支隊伍參加了活動。具有地方特色的“華鎣山滑竿抬么妹”民俗文體活動於2021年被列入國家級非物質文化遺產名錄。