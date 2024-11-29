走進教師博物館　讀懂“杏壇”歷史變遷

觀眾正在參觀展覽。圖源：人民網 中評社北京11月29日電／據人民網報導，尊師重教，是中華民族的傳統美德。在《論語》中，“有教無類”“因材施教”等內容亦廣為人知。孔子是我國歷史上著名的教育家，在他的故里曲阜，我國首座以教師文化為主題的博物館——中國教師博物館便坐落其中。



中國教師博物館於2018年建成，館內設有“教師的歷史”“教師的搖籃”“教師的典範”三大常設展覽。“教師的歷史”珍藏民族文化記憶、“教師的搖籃”保護師範教育遺產、“教師的典範”構建教師精神家園。從承載孔子教育思想的圖文資料到記錄孔門家學的孔府檔案，從不同時期的教具、試卷到當代教育家的教案、信札……萬餘件文物勾勒出中國教育事業的發展歷程，傳遞了中華民族尊師重教的歷史厚度、人文深度與時代溫度。



“沒有愛就沒有教育，沒有興趣就沒有學習。教書育人在細微處，學生成長在活動中。”展陳在館內的這段格言，由中國教師博物館榮譽館長、教育家顧明遠親筆題寫，吸引了眾多參觀者駐足細品。中國教師博物館有關負責人表示，將堅持“面向全國的師德教育培訓基地，面向國際的教師文化交流窗口”的辦館目標，致力於將博物館打造成為溯源問道、明德修身、見賢思齊“新杏壇”。