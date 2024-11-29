外企擁抱中國　積極加大投資

中國經濟韌力強，有力應對美國貿易戰。（大公報） 中評社香港11月29日電／大公報報導，美國候任總統特朗普發出加征貿易關稅威嚇，令全球企業更加看重中國市場，包括美資在內的外國企業高管頻頻來華拓展商機，其中英偉達創辦人黃仁勳點贊粵港澳大灣區在人工智能（AI）領域具有得天獨厚條件，這無疑為大力發展創新科技的香港注入強心針。



特朗普尚未正式上任，已發出加征貿易關稅威嚇，挑動貿易戰，擬對中國以及加拿大、墨西哥的進口商品分別加征10%及25%關稅，包括美股在內的環球股市受壓，反映貿易戰沒有贏家，美國消費者要承受物價上升之苦，繼而打擊消費及企業利潤，美國也成為輸家。其實，特朗普透過加征關稅，縮減貿易逆差之外，還以此逼使企業回流美國，重振製造業，但客觀事實證明，這如意算盤打不響，特別是美國企業以實際行動繼續看好中國。



美加征關稅 難阻全球化發展



中國擁有全球完備的產業鏈供應鏈及超大規模市場，加上持續深化改革開放及創新發展強勁，提升新質生產力，推動經濟高質量發展，為外國企業帶來投資機遇。



近日中國發布產業鏈供應鏈國際合作北京倡議，有助提振外資投資信心。事實上，今次倡議提到共同推動全球產業鏈供應鏈開放合作，加強國際產業分工協作，推動普惠包容的經濟全球化。同時，倡議又提到充分挖掘數字經濟、跨境電商等領域合作潛力，加快探索人工智能技術的產業應用。因此，全球化發展將會繼續穩步推進，這對世界經濟有利，美國貿易保護主義措施改變不了全球化潮流與發展大勢。



外企高管來華 物色投資機遇



中國經濟韌力強，有力應對美國挑動更大規模貿易戰等挑戰。事實上，中國企業及產業已採取措施，應對美國貿易霸凌行為，例如減少美國市場依賴，拓展東盟、“一帶一路”國家等外貿市場。更重要的是，中國產業鏈供應鏈在全球具優勢，企業生產線離不開中國。例如優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（06288），表明在中國生產製造及銷售市場難以替代。目前迅銷在內地、香港、台灣分店銷售占比高達22%，僅次日本本土市場約30%占比。

