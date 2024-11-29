韓國暴雪百年一遇　超過200航班受影響

中評社北京11月29日電／據大公報報導，韓國27日至28日遭遇百年一遇的暴雪天氣，首爾積雪深度刷新歷年同月紀錄，已發布大雪二級警報。大雪阻礙交通，韓國超過200個航班延誤或取消，逾70條渡輪航線暫停服務，部分地鐵和公路通行受阻。中國遊客金女士接受大公報記者採訪時表示，由於航班取消，她已在仁川機場滯留超過40個小時。金女士指出，機場應對惡劣天氣的措施很不到位，“沒有安排住宿也沒有安排改簽，整個機場都睡滿了人”。



韓國27日迎來暴雪，首爾積雪深度超過16厘米，創下自1907年10月開始進行近代氣象觀測以來的同月最高紀錄。28日，暴雪天氣持續，韓國首都圈多地積雪超過40厘米。27日以來，至少5人死於暴雪引發的構築物倒塌和交通事故。江原道一條高速公路發生53車連環相撞事故，造成11人受傷。據韓媒報導，大雪還導致電線受損，首爾城北區174戶家庭斷電。



暴雪天氣導致超過200個航班延誤或取消，其中首爾仁川機場受影響最嚴重，旅客平均面臨2個小時的延誤。截至28日，至少142個航班被取消，80個航班延誤。香港當日有3個飛往首爾的航班取消，包括大韓航空、韓亞航空、韓國德威航空的航班。韓國鐵道公社表示，首爾地鐵1號線和水仁.盆唐線部分列車延誤。首爾市6處道路實行交通管制。



旅客被迫在候機廳過夜



遊客金女士原定27日從首爾飛往日本，但大雪導致航班取消。截至28日，她已被迫滯留仁川機場超過40個小時。金女士告訴大公報記者，她認為大雪本身不至於造成機場癱瘓，“主要是因為機場應對惡劣天氣措施做得不到位，才導致大面積航班延誤，旅客滯留”。與金女士同行的很多旅客都反映，他們抵達仁川機場後長時間被困在飛機上，原因是機場閘口不夠用，飛機上的旅客下不來，機場內的旅客也出不去。