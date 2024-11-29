中國銀行悉尼分行舉辦人民幣論壇活動

中評社北京11月29日電／據新華社報導，中國銀行悉尼分行聯合中銀香港於27日下午在悉尼舉辦人民幣論壇暨慶祝分行擔任澳大利亞地區清算行十周年活動，活動主題為“融匯中澳經貿，互助資本流動”。



來自澳大利亞儲備銀行、澳大利亞證券交易所、當地銀行業、企業界、重要商協會及媒體等逾160名嘉賓出席了此次活動，共同就跨境人民幣服務如何進一步支持中澳雙邊貿易投資發展和拓寬中澳經貿合作範圍等話題開展交流探討。



中國銀行悉尼分行行長李芒在致歡迎辭時表示，中國作為世界第二大經濟體，擁有廣泛的全球貿易關係，人民幣逐漸成為國際交易中的一種可行替代貨幣。這一趨勢體現了貿易實踐多樣化的廣泛趨勢，這種多樣化可以顯著降低交易成本並減輕匯率風險。



他說，中國與澳大利亞經濟具有高度互補性，是天然的貿易與投資合作夥伴。十年間，中國銀行為澳大利亞客戶提供了包括貿易結算、支付清算、資本市場投資和貨幣兌換等在內的多種人民幣產品，並且不斷加深廣大客戶對人民幣的理解。



澳中工商業委員會新南威爾士州（新州）分會主席支巧玲表示，澳中工商業委員會始終致力於推動澳大利亞企業與中國開展合作和加強澳中經濟關係。人民幣國際化正為更多金融機構和企業創造新的收入來源，希望會員企業能更多瞭解中國銀行人民幣服務可能為企業所帶來的降低跨境交易成本和提升便利性的機會。