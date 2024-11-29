尼泊爾加強文旅設施建設　中企提供重要助力

中評社台北11月29日電／據新華社報導，近期，尼泊爾佛祖國際機場吸引了科威特半島航空、泰國亞航和卡塔爾航空等5家航空公司開通定期直飛航班，尼泊爾與東南亞、中東等地區的民航和商旅聯繫得到進一步加強。



始建於1958年的佛祖國際機場位於尼泊爾中南部的派勒瓦市，距離釋迦牟尼誕生地藍毗尼約18公里。在中國企業的支持下，該機場於2022年完成現代化改造升級，3000米新跑道、新航站樓等設施一應俱全，成為尼泊爾的第二座國際機場。尼泊爾旅遊和旅行社協會藍毗尼省分會前主席薩加爾·阿迪卡裡表示，多家外國航空公司與佛祖國際機場的合作，將有力促進當地就業市場擴大，為地區經濟發展注入新活力。



尼泊爾政府高度重視文旅產業發展，將其視為促進經濟增長的重要引擎。2022年，尼泊爾政府推出了“2023—2032十年旅遊計劃”，目標是10年內吸引350萬人次航空抵達的國際遊客，將遊客在尼日均消費提升至125美元，並將旅遊業對國內生產總值的貢獻提高至10%。尼泊爾為此大力推進基礎設施改造升級。除佛祖國際機場外，首都加德滿都的特裡布萬國際機場也將進行改擴建，以進一步提升國際接待水平。



尼泊爾近幾年還全面推進“農村電信項目”，以保障山區通信服務的穩定。尼泊爾文化、旅遊和民航部還與多家國際旅遊設備公司合作，為徒步旅行和登山愛好者提供更多實時定位服務，並設立多語種遊客服務熱線。世界旅行和旅遊理事會發布的最新研究報告顯示，尼泊爾旅遊業2023年創造了約25億美元的收入；預計2024年尼泊爾旅遊業將提供120多萬個就業崗位，占全國就業總量的15%。