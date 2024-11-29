﻿特區政府斥歐洲議會虛偽“雙標”

中評社北京11月29日電／據大公報報導，特區政府昨日就歐洲議會通過有關香港的所謂決議，並就針對香港特區各方面情況的失實言論和惡意污蔑抹黑，表示堅決反對和強烈不滿。政府發言人指出，強烈譴責任何基於無理、毫無事實根據的指控而向特區政府任何官員施加單方面制裁的建議，特區政府無懼此等野蠻、卑劣行為。



發言人表示，香港國安法和維護國家安全條例緊密銜接、相輔相成，發揮制度優勢，為香港特區築牢維護安全穩定的防線，為促進良政善治提供堅實的制度保障。相關法律的實施能夠讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復。與世界其他地方一樣，有關權利和自由並非絕對，新聞從業員與其他人都有義務遵守所有法律。只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無限制。



發言人指出，根據聯合國憲章為基礎的國際法和國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利。很多普通法司法管轄區都有制定多部維護國家安全的法律。歐洲議會明目張膽地干涉中國內政和香港事務，是典型的卑劣政治操作和虛偽“雙重標準”。



發言人強調，特區政府一直按“一國兩制”原則與世界各地建立和維持經貿關係。香港駐布魯塞爾經貿辦會繼續推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報導和澄清誤解，在互利共贏的原則下，推動香港和歐盟經貿關係發展和不同方面的合作。