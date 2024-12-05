郭至君序：《我們的時代觀》 觀時代青年

《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》日前出版（中評社圖片） 中評社香港12月5日電（記者 尹子）《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》日前出版，本書主編之一、中評智庫基金會副秘書長郭至君為書做序，她在其中提到了中評智庫青年論壇從創辦至初至今的八年時間里取得的獨一無二的珍貴成果，也表示未來會更加盡心盡力地辦好每一屆論壇，邀請更多的青年思想者聚集在這個廣闊的平台上，問己、問政、問策，問時代。以下為序全文：



歷時八年，這本《我們的時代觀——中評智庫青年論壇文集》終於集結成書，與大家見面。作為本書的主編之一，我感悟良多，這本書從一個概念到超過40萬字的成果，花費了難以計算的時間和心血，但也得到了無比寶貴的、獨一無二的成果。



中評智庫青年論壇誕生於2016年，彼時，作為智庫媒體的中評社，正在思考如何在智庫工作上進一步創新，打造新品牌。猶記那時，社長找到我與林艷、束沐開會，希望由我們牽頭策劃、自主舉辦青年人自己的論壇，聚焦兩岸及港澳乃至東亞國家的年青人思想觀點，提供一個新時代青年人所思所想、原汁原味的理論平台。這個構思一經討論就引起了我的極大興趣，的確，新一代青年人身處全球化的大背景下，通過互聯網接觸到了來自世界各地的資訊和文化，這種多元化的資訊來源使得思維更加活躍，不拘泥於傳統的框架和觀念，善於主動探索和創新，敢於表達自己的態度。因此，青年人對政治議題和社會發展的所思、所想、所憂、所盼也是現代智庫產品當中極具參考價值且不可或缺的一部分。



還記得，本著“初生牛犢不怕虎”的幹勁，我從美國哥倫比亞大學結束研修後回來的那個八月，就策劃、組織、主持了首場中評智庫青年論壇，聚焦國際大格局與香港青年未來的主題，與具有代表性的香港青年研究員和評論員積極討論並達成共識，成功邁出了構建這個品牌活動的第一步。從2016年的初秋到2024年的盛夏，由我與林艷、束沐構思、策劃、組織、輪流主持的中評智庫青年論壇已經累計舉辦了十五場，內容涵蓋香港發展、“愛國者”治港、港台關係、兩岸關係、東北亞安全、中美關係等政治議題。經過中評社、中評網、《中國評論》月刊的報導，引發了社會各界的關注。八年前，我們都是二十幾歲的年輕人，但是中評社、中評智庫這個舞台任由我們跳躍。青年人能跳多高，中評的舞台就有多寬，這是中評堅持至今的培養青年人的方法。沒有這樣的舞台，論壇就無法達到相應的高度，這也是論壇成功的主要因素。

