明年美國經濟料降　通脹率或攀升至2.5%

中評社香港11月29日電／香港商報網報導，中國銀行研究院28日發布全球經濟金融展望報告（2025年）。報告認為，2025年全球經濟下行風險提高。其中在特朗普上台推出新的關稅、財政、就業等政策背景下，預計2025年美國經濟增速將降至2.3%左右，較2024年下降約0.5個百分點，通脹率可能攀升至2.5%左右。



全球經濟下行風險提高



報告分析，2024年，全球經濟延續疫情後的弱復甦態勢。展望2025年，全球不確定性因素增多，經濟下行風險提高，可能呈現總需求、總供給同步回落的特徵。全球通脹回落速度趨緩，部分經濟體面臨通脹反彈風險。保護主義成為全球貿易增長的最大風險，多國政權更迭對財政政策產生的影響逐漸顯現。美聯儲降息步伐面臨不確定性，歐洲央行有望連續降息。全球FDI流入將延續低增速，跨境證券投資流向將發生調整。美元指數保持相對強勢，全球公共債務水平趨於上升，股市整體趨勢向好，國際油價持續承壓。



美關稅措施致自身通脹壓力加大



2024年美國經濟增速呈“前高後低”特點，下半年經濟增長動能有所減弱。報告預計四季度環比將回落至2.4%左右。展望2025年，特朗普上台後，大概率實行“高關稅、低監管、低稅率、精簡政府機構、驅逐移民”的政策組合，對美國經濟具有多重影響。在特朗普第一任期內擔任美國貿易代表的萊特希澤正牽頭擬定特朗普第二任期的經貿政策，美國進口關稅抬升將是大概率事件。綜合看，美國經濟增速大概率繼續下行，高關稅及其引致的貿易報復措施和通脹回歸壓力將嚴重傷害美國經濟。



報告分析，關稅成本將在很大程度上傳導至消費端，導致美國居民消費成本提高，私人消費增速可能快速回落。此外，關稅衝擊和隨之而來的通脹壓力也將嚴重影響金融市場情緒，美股正處於歷史高點，市場情緒高度脆弱、敏感，2025年在關稅計劃威脅下，市場將開始炒作經濟衰退預期和美聯儲停止降息或再度加息預期，美股可能迎來較大幅度調整，居民家庭財富將遭受較大損失，從而影響居民特別是中產階級的消費能力。



美國貿易逆差將繼續擴大



報告預計2025年全球關稅政策將沿著“美國啟動關稅政策→其他國家反擊”的路徑推進。美國進口商品價格提高雖會減少進口支出，但各國針對美國實施的貿易報復措施或設置的貿易壁壘也將使美國出口減少，美國貿易逆差可能並不會得到緩解。國際貨幣基金組織（IMF）等機構研究指出，美國政府對華實施的高關稅可能無法有效解決貿易逆差問題，美國進口需求或訂單將轉移至東盟、墨西哥等其他國家。由此導致美國消費者的進口支出降幅可能低於出口降幅，貿易逆差將繼續擴大，對經濟的拖累將大於2024年。



關稅政策及其引致的美聯儲貨幣政策調整路徑變化還將限制美國企業投資。特朗普主張將企業稅率由21%降至20%，低稅率將有利於刺激企業投資，但利好效應將被特朗普的關稅計劃所抵消。報告分析，關稅升高將擾亂全球供應鏈，惡化全球和主要經濟體經濟形勢，影響企業對未來市場前景的判斷和投資意願。同時，將加大通脹壓力，使美聯儲延緩降息節奏，甚至提前結束降息周期。特朗普徵收新關稅和增加政府開支的政策將增加美國通脹壓力，彼得森國際經濟研究所預測，在存在貿易報復措施條件下，美國取消中國最惠國待遇，將使美國通脹較基準情形提高0.4個百分點。近期美聯儲多位官員強調要關注通脹反覆風險。鮑威爾在2024年11月中旬的講話中表示，美聯儲並不急於降息。偏鷹派的講話重創了市場對2024年12月和2025年降息前景的預期。受此影響，美債收益率再度回升至高位，預計2025年美國利率中樞仍將處於較高水平，企業投資改善幅度將有限。

