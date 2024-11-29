深圳灣口岸地鐵擬下月開通

13號線深圳灣口岸站站台及列車車廂內景。香港文匯報 中評社香港11月29日電／香港文匯報報導，深圳灣口岸作為深港間主力口岸之一，承載了大量出入境客流，今年單日客流量峰值曾達到16.4萬人次。連通該口岸的深圳市軌道交通13號線首通段近日順利完成試運行，預計下月底開通運營，屆時深圳灣口岸將步入地鐵時代，為深港兩地人員出行帶來便利，亦將改變港人北上出遊消費的半徑圈。



11月28日，港鐵深圳組織媒體開放日，記者提前探營深圳灣口岸站，該站充滿科技時尚感的設計和智能人性化的服務，令人耳目一新，印象深刻。“‘下一站，深圳灣口岸’，終於盼到要通車了，聽到地鐵里響起這句話就很激動。”港人吳小姐體驗後表示，口岸與地鐵間的接駁非常便利，C出口步行過關僅百米，今後更願意走該口岸了。



“我到香港上學一直都走深圳灣口岸，平時自己出關後搭車回家，遇到高峰期堵車很耽誤時間，通地鐵後兩站就能到家，可以節省幾倍的時間和的士費，太方便了。”在香港讀中四的溫同學表示，很早就看到口岸旁邊的地鐵口修好了，周圍的道路也在改建，感覺是地鐵站的建設跟著自己一起成長。“很激動，每次都路過C出入口，這裡步行最近，走到聯檢大樓也就一百多米，拿行李也不麻煩，今後走這裡更舒服了。”



“中國結”元素象徵深港交織融合



據深圳灣口岸站站長倪越介紹，13號線以“陽光＋共享”為設計主題，以科技文化表達為共性，遵循“滿足功能、經濟適用、低碳環保”的設計原則，著力打造溫暖、舒適、充滿活力的地鐵空間。該線首通段有5個標準站、2個特色站，其中標準站實現標準化、模塊化設計，運用個性元素及不同色彩，在統一中尋求變化；特色站“一站一景”，將站點空間與文化特色結合，打造特色空間亮點。



“深圳灣口岸站就是特色站之一，從‘交織·融合’理念出發，以‘中國結’文化元素為切入點，用交織融合、緊密連接的線條，組合成相互穿插的規則圖案，體現深港兩地融合發展。”倪越表示，該站運用海藍色，兩側牆面由深藍變淺，再過渡到白色與天花銜接，中心區域通過心連心的造型與燈光的藝術一體化設計，營造出富有海灣氣息、完整立體的地下交通空間。



設施設備更智能更人性化 出行體驗佳



記者在現場看到，13號線採用了多種創新科技和智能化、人性化的設施設備。其中，為方便輪椅乘客和小朋友等人士，開放式的客服中心專門設置了低位服務台，服務更人性化。



據港鐵深圳高級車務支援主任胡敏媛介紹，深圳灣口岸車站專門設置了開放式的智能客服中心，配備智能票務終端、自助票務處理機等設備，乘客可使用這些設備自助處理票卡事務，如充值、購票、查詢、無法進出站、開具發票等。“乘客可啟動人機對話獲取所需資訊或者鏈接至相應業務。如需人工幫助，乘客可通過設備一鍵鏈接遠程客服，獲得及時專業的協助。”胡敏媛說。

