中國下一代北斗系統　計劃2035年建成

圖：中國下一代北斗料2035年建成。圖為北斗三號系統最後一顆組網衛星於2020年升空。\新華社（圖源：大公報） 中評社北京11月29日電／﻿據大公報報導，中國衛星導航系統管理辦公室28日在京召開紀念北斗衛星導航系統工程建設三十周年座談會，並發布《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》。按照規劃，中國下一代北斗系統以“精準可信、隨遇接入、智能化、網絡化、柔性化”為代際特徵，將為全球用戶和其他定位導航授時系統提供覆蓋地表開闊空間及近地空間的米級至分米級（1分米等於10厘米）實時高精度、高完好的定位導航授時服務，預計在2035年完成建設。



30年來，中國北斗工程經歷了從無到有、從有到優，從有源到無源、從區域到全球的階梯式、跨越式邁進，全面實現“三步走”戰略發展目標，全面建成世界一流全球衛星導航系統。北斗作為聯合國認可的全球衛星導航系統核心供應商，簽署了中俄、中巴、中阿、中沙、中白等合作文件，持續擴大國際“朋友圈”，產品出口140餘個國家和地區，全面進入民航、海事、移動通信等13個國際組織標準體系，成為中國推動構建人類命運共同體的生動案例。



混合星座 高中低軌築鏈



中國下一代北斗系統的建設方向已明確。28日發布的《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》顯示，未來在確保北斗三號系統穩定運行基礎上，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的下一代北斗系統。下一代北斗系統以“精準可信、隨遇接入、智能化、網絡化、柔性化”為代際特徵，將為全球用戶和其他定位導航授時系統提供覆蓋地表開闊空間及近地空間的米級至分米級實時高精度、高完好的定位導航授時服務。