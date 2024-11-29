山西開展生態保護工程政治監督

11月初，山西省晉中市平遙縣紀委監委工作人員來到汾河百公里中游示範區平遙段項目現場，向項目施工方瞭解幹部作風、工程進展等情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，10月底，山西省召開新聞發布會，介紹“一泓清水入黃河”生態保護工程和黃河幹流流經縣生態環境綜合治理的進展及成效：去年6月起，新增污水處理能力31.8萬立方米／日，新增人工濕地面積336畝，完成河道治理913.9公裡，壓采地下水245萬立方米。



“讓一泓清水入黃河”是習近平總書記對山西的殷切期盼。黨的十八大以來，習近平總書記先後四次到山西考察調研，對山西省黃河流域生態保護和高質量發展提出明確要求。山西省紀委監委把“一泓清水入黃河”生態保護工程作為政治監督重點項目，以具體化、精準化、常態化政治監督，糾正政治偏差、防範化解風險、推動解決問題，確保黨中央決策部署不折不扣落實見效。



把“一泓清水入黃河”生態保護工程作為政治監督重點任務，全程監督、跟蹤監督、精準監督



“要切實保護好、治理好汾河，再現古晉陽汾河晚渡的美景，讓一泓清水入黃河。”2020年5月，習近平總書記在山西察看汾河流域生態修復和城市環境建設情況時強調。



山西地處黃河中游黃土高原生態脆弱區。去年6月，山西開展全方位、全地域、全過程的黃河流域生態保護綜合治理，總投資逾千億元的“一泓清水入黃河”生態保護工程正式啟動。



在聚焦水質改善目標的基礎上，工程銜接水網建設、防洪能力提升、水源涵養等多種類型，推動治污、調水、清淤、增濕、綠岸一體實施，到2025年，汾河流域基本實現“水量豐起來、水質好起來、風光美起來”目標。



“開展‘一泓清水入黃河’生態保護工程政治監督，是紀檢監察機關堅定擁護‘兩個確立’、堅決做到‘兩個維護’，深入貫徹落實習近平生態文明思想和習近平總書記考察調研山西重要講話重要指示精神，監督推動黃河流域生態保護和高質量發展重大戰略部署落實落地的重要舉措。”山西省委常委，省紀委書記、監委主任王擁軍表示。



工程建設啟動伊始，省紀委監委成立“一泓清水入黃河”生態保護工程政治監督專項工作領導小組，對省級285個工程項目建設全程監督、跟蹤監督、精準監督。

