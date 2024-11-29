2024年中國電影票房達四百億

中評社北京11月29日電／據新華社報導，據電影數據平台貓眼統計，截至11月27日，2024年中國電影票房已達400億元人民幣。儘管這一數字低於去年同期，但分析人士對中國電影市場的韌性和潛在發展空間依然充滿信心。



今年上半年，中國電影市場表現穩健，重要假日檔期票房表現出色。作為中國最受關注的檔期，春節檔成績斐然，上映的影片中有四部進入年度票房前五。其中，喜劇電影《熱辣滾燙》和《飛馳人生2》均以34億元左右的票房領跑全年。



然而，6月至8月的暑期檔表現疲軟，票房收入較去年下降44%。10月國慶檔表現中規中矩，而非熱門檔期票房則依舊低迷。



“總體而言，院線市場在波動中前行。”貓眼娛樂市場分析師賴力在接受新華社採訪時表示，春節檔等熱門檔期依然顯示出強勁的觀影需求，但不斷變化的市場給電影業者提出了更高的要求。



喜劇片票房表現突出。燈塔專業版數據分析師陳晉表示，喜劇類型影片累計票房接近200億元，占今年總票房的一半。



中國電影家協會與燈塔研究院聯合發布的報告指出，2024年觀眾消費更趨理性，與電影相關的消費增長放緩，電影業持續面臨其他娛樂活動的競爭。



青少年觀眾觀影熱情下降明顯，已引起行業分析人士重視。



“中國電影市場的長期增長，離不開對年輕觀眾觀影習慣的培養。”中國電影評論學會會長饒曙光在接受新華社採訪時說。