2024頂尖教師巡回課堂（哈爾濱站）舉行

中評社北京11月29日電／據人民網報導，由中國舞蹈家協會、中國文聯人事部、黑龍江省文學藝術界聯合會共同主辦的“2024頂尖教師巡回課堂（哈爾濱站）”近日在哈爾濱大劇院舉行。



“2024頂尖教師巡回課堂（哈爾濱站）”從啟動開始，報名人數超2618人，經中國舞蹈家協會遴選，共有來自北京、黑龍江等地的100位教學管理人員、編導及骨幹教師獲選入圍。巡回課堂共設48課時，高度重視思想政治教育與專業教育的深度融合，並強調理論知識與實踐操作並重的雙軌學習模式。同時，邀請到了“老、中、青”三代頂尖教師進行專業課教學指導，傳授前沿的舞蹈理念與豐富的表演教學心得，以培養一批秉持新時代思想理念、堅守正確價值觀的卓越舞蹈人才。



“頂尖舞者”項目組為了更好地服務於廣大舞蹈群體，在課程結束時設置了“學員分享大會”環節。學員們紛紛表示，要從自身做起，樹立良好品德，專注學術研究，勇於開拓創新，引領積極向上的風氣，發揮示範作用；同時，要以舞蹈為媒介，塑造心靈，鑄就精神，努力成為有文化、有信仰、有情懷、有擔當的頂尖舞蹈從業者。



為期7天的“2024頂尖教師巡回課堂（哈爾濱站）”於11月21日圓滿結束。黑龍江省文學藝術界聯合會黨組書記馬新，中國舞蹈家協會副主席、全國青聯副主席黃豆豆，中國舞蹈家協會分黨組成員、副秘書長柳斌，黑龍江省文學藝術界聯合會副主席、黨組成員黃錦秋，黑龍江藝術職業學院黨委書記杜偉，中國文聯舞蹈藝術中心志願服務處處長、“頂尖舞者”項目負責人劉鋒，黑龍江省演藝集團黨委副書記、黑龍江省舞蹈家協會主席孫啟軍，黑龍江省舞蹈家協會秘書長張曉鑫，中國民族民間舞蹈教育家、一級演員喬梁，中國舞蹈藝術突出貢獻舞蹈家、一級編導王舉出席結業儀式。在結業匯報中，學員們呈現了《維吾爾族風格性組合》《山東秧歌表演性組合》《東北秧歌一黑龍江風格》三個專業實踐課組合。同時，學員們針對周莉亞導師在課上提供的統一命題《對望》，充分利用課餘時間，細致入微地進行編排與創作，成功編創出四個舞蹈作品進行展示，贏得了現場觀眾的連連掌聲。