智能綠電為鄉村旅遊添彩

中評社北京11月29日電／據人民網報導，走進廣州市從化區溫泉鎮桃蓮村，河水清澈，森林蒼翠，遊客在青山綠水間休閑度假。



桃蓮村附近有石門國家森林公園、流溪河國家森林公園、從化天湖旅遊風景區等多個景區；村裡有從化荔枝、泥焗走地雞、香葉烏鬃鵝等土特產，還保留著廣州客家山歌、添丁上燈習俗、從化麒麟舞等民俗文化。桃蓮村豐富的旅遊資源吸引眾多遊客。



旅遊火了，商機也來了，一批外來客商和外出打工的桃蓮村村民陸續參與到當地農文旅項目建設中。“借美麗鄉村建設契機，我和先生回到家鄉，創辦了禧和驛站民宿。”禧和驛站民宿店長彭燕華說。民宿一期投入使用後，入住客人滿意度很高。



發展旅遊業需要水電配套設施。桃蓮村水利資源豐富，建設的多座水電站在增加村集體收入的同時，也服務當地的民宿、餐廳。日前，一個智能微電網——廣州從化桃蓮鄉村末端微電網項目投產。據南方電網廣東廣州供電局配電部副經理何悅介紹：“這個智能微電網可智能判斷線路故障，一旦發現問題，可在數秒內處理。”微電網提升了供電可靠性，也給村民帶來實際收益。



“穩定的電源供應保障了村裡的農業林業生產，單荔枝這一項，就給村民帶來可觀收入。”桃蓮村相關負責人介紹。桃蓮村目前已實現全綠電供應，年均停電時間由103.2分鐘降至0分鐘，受惠群眾近5000人。



“禧和驛站民宿三期正在建設中，這需要更穩定的電力供應。現在，只要一出問題，供電所馬上解決，甚至不用上門，這讓我們的投資更有信心了。”禧和驛站民宿投資人何育權說。智能微電網項目有效解決了桃蓮村供電難題，提升了供電可靠性和電壓質量，為鄉村旅遊和民宿發展提供了有力支撐。