中評社北京11月29日電／網評：準確把握滋養中國人的文化土壤



來源：人民網 作者：仁安泰



走進大學堂，身著華服的演員仿佛從歷史中穿越而來，大聲吟誦著“高山仰止，景行行止”等句章；夜幕降臨無人機起飛，將《論語》書卷、孔子周游列國等圖案呈現，傳統文化與現代科技交融成視覺盛宴；正衣冠、拜先師、朱砂啟智、擊鼓明智，開筆禮活動幫助幼童開啟學習生涯……在山東曲阜尼山聖境，中華優秀傳統文化有機融入旅遊產業發展中，繪就一幅文化“兩創”靚麗畫卷。



文化關乎國本、國運。泱泱中華，擁有一萬年的文化史、五千多年的文明史，創造了數之不盡的文化財富，為“何以中國”標注下清晰印記。如果不從文明史的角度來觀察中國，很難真正理解中國的過去、現在、未來。千年文脈在我們手中傳遞，人間正道在我們腳下延續。要認識今天的中國、今天的中國人、今天的中國式現代化，必須深入瞭解中國的文化血脈，準確把握滋養中國人的文化土壤。



這樣的場景注定振奮人心。祈福東岳泰山之巔，感悟國泰民安的歷史文化意涵；穿梭濟南芙蓉街，感悟家家泉水、戶戶垂柳的泉水文化；漫步濰坊青州古城，感悟群賢雲集、文風興盛的狀元文化……放眼齊魯大地，“鬱鬱乎文哉”的景象在各地上演，譜寫出人文經濟學的生動篇章。既為社會進步提供智力支撐，又為經濟發展賦予內生動能，中華優秀傳統文化已然成為經濟發展和社會進步的驅動力量。



舊邦新命，文脈斐然。山東作為文化大省，是中華文明的重要發祥地，是儒家文化的發源地，也是諸多歷史文化名人的故鄉。守著老祖宗留下的文化庫存，怎麼用好用活用出效益，是一門大學問。山東保護利用好豐厚的文化資源，探索推廣好中華優秀傳統文化的傳承創新路徑，對於堅持“兩個結合”、建設中華民族現代文明具有重要借鑒意義。