中評社北京11月29日電／網評：以檢查結果互認破解患者看病“繁”



來源：人民網 作者：譜 鬆



看同一種病，換一家醫院就得重新檢查檢驗？這是眾多患者的困惑。近日，國家衛生健康委等七部門聯合發布《關於進一步推進醫療機構檢查檢驗結果互認的指導意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提出，到2025年底，各緊密型醫聯體（含城市醫療集團和縣域醫共體）實現醫聯體內醫療機構間全部項目互認，各地市域內醫療機構間互認項目超過200項。《意見》的出台，旨在破解看病重復檢查難題，切實減輕患者負擔，提升醫療服務效率與質量。



檢查檢驗結果互認是改善患者就醫體驗的重要措施。推進這一便民舉措，需要明確互認醫療機構範圍、診療項目、技術標準；建立互認共享平台，推動數據互聯互通；充分調動醫療機構及醫務人員的積極性，形成長期有效的運行機制。從出台《醫療機構檢查檢驗結果互認管理辦法》，到部署全國醫療衛生機構信息互通共享三年攻堅行動，近年來，有關部門在積極推進醫療檢查檢驗結果互認，不斷完善相關政策體系，各地在探索中也取得了一定成效。比如，福建檢查檢驗結果互認平台已接入243家二級以上的公立醫院，基本實現省、市、縣級公立醫院之間結果報告調閱共享；山西大同有157家醫療機構實現“檢驗結果互認”，累計互認10.37萬餘人次，為患者節省費用2800萬餘元。



此次出台的《意見》就是在總結各地經驗做法的基礎上，進一步推動互認工作向縱深發展。《意見》從加強制度設計、強化技術支撐、加大政策保障力度、深入推動工作落實等方面提出了具體舉措，要求明確檢查檢驗結果互認範圍，提升互認工作效能，健全長效工作機制，同時部署規劃了時間表、路線圖，醫療衛生體制領域深化改革向前邁出了重要一步。



在不影響醫療質量安全的前提下，“醫檢互認”的推行對患者、醫療機構乃至整個醫療行業都有著深遠意義。對於患者，互認能有效避免重復檢查，減輕經濟負擔和身體痛苦。從醫療資源角度看，則可以減少設備、耗材等的浪費，也有助於引導患者合理分流，落實分級診療，讓更多資源投入到醫療服務的提升和創新上。此外，檢查結果互認有利於促進醫療行業的規範化和標準化發展。