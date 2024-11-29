中評社北京11月29日電／網評：中與西方根本分歧在於人類底層邏輯



來源：大公報 作者：周八駿（資深評論員、博士）



近些年，美西方一直指責中國不遵守他們所謂的以規則為本的國際秩序，美國更稱中國是挑戰由其主導的國際秩序的最大對手。我國則一直強調，中國所遵循的是，以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。更深入分析，中國與美西方根本分歧在於人類底層邏輯。



2024年11月7日，在匈牙利首都布達佩斯舉行的第五屆歐洲政治共同體領導人會議上，法國總統馬克龍稱，特朗普再次當選美國總統，是一個“歷史性時刻”。馬克龍說，“我們是否準備好捍衛歐洲人的利益？這是唯一擺在我們面前的問題。我認為這應該是我們的優先事項。”



馬克龍以為，歐洲有能力書寫歷史，但未能充分認識自己是一支“獨立的力量”。“我們認為應該將我們的地緣政治委托給美國，將我們的增長債務委托給我們的中國客戶，將我們的技術創新委托給美國企業。”他說，“這不是最好的主意。”馬克龍稱，“對我來說，這很簡單。世界由食草動物和食肉動物組成。如果我們決定繼續做食草動物，那麼食肉動物將獲勝，而我們將成為它們的市場。”馬克龍說：“我認為，我們至少應該選擇成為雜食動物。”



馬克龍對現實世界政治的觀點，與美國國務卿布林肯近二三年一再強調的“不坐在餐桌上，便在餐單上”是如出一轍，皆以為人類仍處於叢林階段。馬克龍與布林肯在關於世界百年未有之大變局的觀點上不完全相同。馬克龍近兩年不斷宣傳歐盟或歐洲戰略自主，是知易行難或力不從心。但是，他們關於人類底層邏輯的基本認識一致。正是這一點，以及以此基本認知為出發點和歸縮，構成美西方之所以被看成一個陣營的基本要素和基本條件。



中國對人類的基本認知和態度，同美西方的大相徑庭。2024年11月15日，習近平主席在亞太經合組織工商領導人峰會上所發表的題為《把握時代大勢 共促世界繁榮》的書面講話中，談到中國與拉丁美洲關係。習主席說：“中國和拉美雖遠隔萬里，但浩瀚的太平洋沒有阻斷我們的交流。早在16世紀下半葉，滿載著絲綢和瓷器的‘中國之船’就遠航拉美，開創了中拉友好交往的先河。”“當下‘從錢凱到上海’已經成為秘魯流行語，成為對‘中國之船’跨越500年的回響。這也深刻表明，只要我們踐行開放聯通精神，太平洋就能變為促進繁榮增長的通途。讓我們加強團結合作，共迎全球性挑戰，共建人類命運共同體，為推進世界共同繁榮、開創人類更加美好未來匯聚更大合力。”