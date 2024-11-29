中評社北京11月29日電／網評：“發展綱要”吹響港創科的集結號



來源：大公報 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



特區政府20日公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》。特區政府將以兩個五年期為裡程，循四個方向推進河套香港園區的發展，包括“打造世界級產學研平台”、“建設具國際競爭力的產業中試轉化基地”、“營造全球創科資源匯聚點”，以及“開辟制度與政策創新試驗田”。



行政長官李家超表示，特區政府會按照發展綱要提出的發展方略，結合“一國兩制”優勢和“一河兩岸”地利，全速推動河套香港園區的發展，並協同深圳把河套合作區打造成為世界級的科技創新重點平台和粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。



發揮“特區中的特區”優勢



河套對香港創新科技發展的重要性和標杆意義不言而喻。首先中央重視。河套深港科技創新合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳重大合作平台之一，由香港園區和深圳園區共同組成。去年8月，國務院發出關於印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》的通知。發展規劃強調，要堅持科技創新和制度創新雙輪驅動，堅持深圳園區和香港園區協同發展，堅持著眼全球配置一流科創資源，充分發揮香港“背靠祖國、聯通世界”的“超級聯繫人”作用，構建最有利於科技創新的政策規則體系，建設國際領先的科研實驗設施集群，建立更加完備的科技創新生態體系，率先融入全球創新網絡，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，努力成為粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。



合作區地處香港特區北部和深圳市中南部跨境接壤地帶，是香港正在開始大力發展的北部都會區與廣深港科技創新走廊的天然交匯點，地理位置優越，是香港融入大灣區的橋頭堡。正是如此，這一區域將探索實施特殊的科技創新管理制度和國際科技合作機制，並將在科研人員出入境、科研物資通關、科研資金流動、新技術應用等方面先行先試。



可以說，《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》吹響了香港創新科技發展的集結號，成為香港開辟新的發展空間，實現創科成功轉型的重要觀察標的。這正是各界高度關注的主要原因。