網評：黎智英“單獨密會”蓬佩奧說明了什麼？

中評社北京11月29日電／網評：“單獨密會”蓬佩奧說明了什麼？



來源：大公報 作者：範理雲



黎智英案件的庭審不斷有“猛料”爆出。儘管黎智英在幾天的自辯過程中，不斷以“不知道”、“不記得”、“不認識”來回應關鍵問題，但在27日庭審期間，他卻自爆了一個從未見報的消息，這就是2019年時任美國國務卿的蓬佩奧曾與他會面。



這場會見非比尋常之處在於，單單見黎智英一人，甚至連黎智英的親信Mark Simon也要“門外等”。到底是講了什麼要如此神秘，神秘到連如此好出風頭的黎智英當年都沒有公開具體情況？神秘到連美方都不敢發一張會見的照片出來？



據香港媒體報導，11月27日，黎智英接受辯方大律師主問時表示，2019年7月他跟助手Mark Simon前往華盛頓跟蓬佩奧見面，但Mark Simon不獲准進入會面房間，需在門外等候，會上亦無記者在場，會面期間只得他和蓬佩奧共處一室。黎續說，若他無記錯，他不曾於會上提及制裁。



其後，辯方大律師引述2019年7月25日刊出的一篇《蘋果》報導，指黎訪美後於一個網台節目稱，他曾被蓬佩奧問及“美國可以怎做”，黎答謂美國可制裁有份鎮壓和打擊社運的香港和內地領袖。庭上黎智英最終說：“事件被報導出來，就是事實。”



請注意，上述審訊期間的對話，透露了重要信息。



會見“規格”高得出奇



第一是會見“規格”高得出奇。回顧過去幾年美國干預香港事務的例子，可以發現一條規律，這就是，但凡美國高官或政客與亂港勢力會見，絕大多數都大張旗鼓、大肆宣傳。