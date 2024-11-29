灣區內地五城港商現身說法　代表團受啟發

中評社北京11月29日電／據大公報報導，香港特區政府及工商界高層代表團在25日到27日一連三天走訪灣區內地五城，當地政府在活動安排上頗顯用心。在惠州的交流會上，主辦方就特意邀請了一位特殊的“推介官”──港區全國政協委員、惠州市百利宏控股有限公司董事長黃少康。他以親身經歷分享了在惠州投資發展的故事，讓代表團成員聽得津津有味。



黃少康一上台就用帶著些許鄉音的粵語打招呼，他自豪地表示，自己見證了惠州從上世紀90年代開始發展製造業，到如今培育了兩大萬億產業集群的全過程。“我1990年代參與了三和工業園的投資，那時候惠州製造業正熱火朝天，大家都很拚！”黃少康回憶說。談到全情投入、努力拼搏就會有收穫，他即場現身說法：“就拿我們公司的項目來說，今年10月10日，我們在惠州新材料產業園的新項目就投產了。”



在中韓（惠州）產業園，像黃少康這樣積極投入發展重點產業的港商越來越多。黃少康笑說：“去年，我們香港惠州工商聯合總會的會員單位中，有11家企業新增投資超過100億元，惠州真是塊‘熱土’。”他形容惠州是個“讓人願意留下、發展下去的地方”。



“這次走訪規格很高，亦看了很多產業園區和科技企業。但最讓我難忘的是惠州一站中，有港商出來分享投資故事，很有說服力。這說明港商在當地投資體驗非常正面。”香港中華總商會副會長楊華勇感慨地說。不少代表團成員也紛紛表示，這樣的“現身說法”，鮮活生動，讓他們感受到大灣區蓬勃發展的生機活力，也增強了投資興業、做大做強的信心和決心。