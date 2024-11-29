香港中華廠商聯合會譴責美政客抹黑香港金融

中評社北京11月29日電／據大公報報導，香港中華廠商聯合會昨日發表聲明，對美國眾議院議員惡意詆毀香港作回應，就美政客致函美國財政部長，毫無根據地抹黑香港國際金融中心聲譽的行為表示憤慨。



聲明指出，香港特區政府一直嚴格遵守聯合國安理會的制裁措施，同時堅拒執行未經國際法依據或安理會授權的單邊制裁。這一立場符合國際法原則和國際慣例。



廠商會重申，美國部分政客應停止不負責任的言論與行動，絕不能以不實信息誤導國際社會對香港的理解，損害雙方多年來建立的互利合作關係。