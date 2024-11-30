閩港智庫論壇：陳麗麗論守正創新建設示範區

閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗（中評社 束沐攝） 中評社香港11月30日電（記者 束沐）閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，兩岸關係變局危中有機，大陸可依托綜合實力塑造兩岸關係新格局。守正創新探新路，建設好兩岸融合發展示範區，時不我待。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



促融工作具有戰略性與長期性 提升政策實效



陳麗麗表示，堅持兩岸促融政策的長期戰略地位，保持足夠的戰略定力。台灣問題具有複雜性與獨特性，兩岸間存在尚未消弭的誤解與曲解。因此在推動兩岸經濟社會融合的過程中，大陸應在一個中國原則底線思維之下，考慮到領域、事項的差異性，事情的複雜性，也要考慮到國際因素的阻滯作用以及民進黨當局的惡意阻撓，做好全面周延的考慮，未雨綢繆，做好長期融合發展布局的準備。



她指出，總結福建成功經驗，守正創新探新路。兩岸經濟社會融合的提出是基於兩岸長期交流發展的歷史經驗總結而來，是對台政策的遞進發展。新形勢下，福建要進一步推進兩岸融合發展示範區的法治化建設進程，創新體制機制，有效化解難點堵點。積極推動兩岸婦女、兩岸青年群體融合發展，進一步強化台胞台企登陸的第一家園建設、一貫制全覆蓋的智慧校園建設與趨向引導等配套準備，穩步推進宗親貿易，探索尋根謁祖與富裕生活新路徑；積極推動兩岸教育融合發展，培養導正台灣“文化台獨”惡劣影響生力軍。綜合運用經貿往來、產業對接、金融合作、要素流動、社會化服務、福利保障等多方面的指標體系，全面真實的反映兩岸經濟經濟社會融合基本情況。要強化產業數字化、智能化發展，積極推動兩岸民營經濟融合發展，夯實兩岸融合發展的重要社會基礎。

