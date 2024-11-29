烏能源設施遭大規模空襲　俄稱精準打擊目標

中評社北京11月29日電／烏克蘭能源部長加盧先科28日上午在社交媒體發文稱，當天俄軍對烏克蘭全國範圍能源設施發動了今年內第11輪大規模導彈和無人機襲擊，烏國家電力公司實施緊急停電避險，各地能源設施受損情況正在核實中。俄羅斯總統普京當天表示，俄軍共對烏17個目標進行精準打擊，這些目標均為軍事設施、國防工業設施及其配套支持體系。



新華社報導，烏空軍28日在社交媒體“電報”發佈消息稱，27日19時30分至28日10時30分，俄軍從別爾哥羅德州、伏爾加格勒州、黑海海域、庫爾斯克州、布良斯克州等多地向烏境內發射了91枚導彈和97架攻擊型無人機，烏空軍攔截了其中的79枚導彈和35架無人機。



綜合烏各地軍事行政部門消息，截至當地時間28日13時，俄軍空襲已造成基輔州一處基礎設施受損和2人受傷、敖德薩州一處天然氣管道受損和3人受傷、文尼察州1人受傷、利沃夫州和沃倫州的關鍵基礎設施受損並造成兩州超過70萬戶家庭斷電、蘇梅州紹斯特卡市多處基礎設施受損。



俄羅斯總統普京28日在哈薩克斯坦首都阿斯塔納召開的集體安全條約組織理事會會議上表示，為了應對烏克蘭方面使用美國武器對俄羅斯的持續襲擊，俄羅斯在過去兩天內向烏克蘭領土發射了100枚導彈及466架無人機，對烏17個目標進行了精準打擊。



普京表示，為繼續回應烏軍使用美國武器襲擊俄領土，“俄軍正在烏克蘭境內選擇打擊目標。這些目標可能是基輔的軍事設施、國防工業企業或決策中心。”普京還指出，俄可能繼續在實戰條件下測試“榛樹”新型中程高超音速彈道導彈。



俄羅斯國防部28日稱，俄羅斯防空力量在過去24小時內擊落了烏克蘭武裝部隊的一枚“海王星”導彈和49架無人機。