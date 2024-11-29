英議會下院議員炮製涉台動議　中方強烈譴責

中評社北京11月29日電／據據中國駐英國使館網站：中國駐英國使館發言人就英議會下院少數議員炮製涉台動議答記者問。



記者：11月28日，英議會下院幾名後座議員炮製一份不具法律約束力的涉台動議，歪曲解讀聯大第2758號決議。請問中方有何評論？



使館發言人：英國議會下院少數政客炮製的有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。



台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這本來就是一個世所公認的基本事實。1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣當局的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在“兩個中國”，不存在“一中一台”。作為中國領土不可分割的一部分，台灣沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他衹有主權國家才能參加的國際組織。在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。



1972年，在中英雙方關於互派大使的聯合公報中，英國政府明確承認中國政府關於台灣是中國的一個省的立場，決定從簽署聯合公報之日起撤銷其在台灣的官方代表機構，並承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。



英國議會下院幾名反華議員炮製的動議根本撼動不了台灣屬於中國的基本事實和國際共識，也改變不了中國必須統一、也必然統一的前景。他們只是在無事生非、博取眼球，純屬痴人說夢。



我們敦促英國上述政客停止他們拙劣的政治鬧劇，停止挑戰一個中國原則這一國際關係基本準則。我們敦促英國政府切實遵守英方在1972年中英聯合公報中作出的明確承諾，制止反華政客的挑釁行為。