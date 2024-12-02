閩港智庫論壇：陳先才論融合發展及香港參與

廈門大學台灣研究中心主任陳先才（中評社 束沐攝） 中評社香港12月2日電（記者 束沐）廈門大學台灣研究院教授、台灣研究中心主任陳先才在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，兩岸融合發展示範區建設是踐行“一國兩制”的重要戰略舉措。香港作為“一國兩制”的重要實踐區域，其制度優勢與相關經驗必然可以在兩岸融合發展示範區建設提供重要的借鑒，從而助推兩岸融合發展示範區更快更好的發展。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



整合理論視域 從利益、組織到示範整合



陳先才介紹了整合理論的內涵與實踐模式。他表示，“整合”一詞作為專有術語最早是由英國學者斯賓塞在1862年首先使用，哈貝馬斯提出的社會整合理論影響非常大，社會整合亦即社會一體化，是指社會的不同結構部分和主體要素協調統一的過程。這無疑為後面的學者探尋現代社會的整合路徑提供了新的啟發。馬克思主義經典作家也認為社會生活的各個領域不是分散的孤立的存在，而是彼此相互作用的統一完整的有機整體，“社會不是由個人構成，而是表示這些個人彼此發生的那些聯繫和關係的總和” 。



他指出，儘管目前學術界對整合的概念界定尚未形成統一的共識，但對社會整合的功能之理解卻有了高度的共識，也越來越重視社會整合的功能發揮。就整合的模式模式而言，主要有利益整合、組織整合和示範整合、利益整合是社會整合中最為關鍵與核心的內容。利益的整合是一種認同性、互補性的整合。按照整合機制的發生範圍，組織整合可分為組織內部的整合和組織間的整合。而示範整合可以起到引領和導正的重要功能。世界各國各地區普遍重視示範整合的功能，各種類型的示範區在世界各地遍地開花。

