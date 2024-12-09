中評分析：如何鑄牢中華民族共同體意識？

第十屆中華文化論壇11月12日在北京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京12月9日電（記者 海涵）第十屆中華文化論壇11月12日在北京舉行。本屆論壇主題為“堅定鑄牢中華民族共同體意識”，來自兩岸及港澳地區的150餘位專家學者與會，並分別就“中華民族共同體：理論內涵和時代價值”“中華文化與兩岸命運共同體”“兩岸藝術交流”三個分議題展開研討。筆者認為，在當前兩岸關係複雜嚴峻形勢下，“鑄牢中華民族共同體意識”聚焦兩岸之間的根基性問題，是關乎兩岸關係前景的重要時代命題，值得兩岸有識之士深思。



筆者觀察到，就“如何鑄牢中華民族共同體意識”這一主題，與會學者積極建言獻策，總結起來有以下幾個觀點值得關注。



第一，鑄牢中華民族共同體意識需要大力弘揚中華文化。中華文化是連接海峽兩岸同胞的最堅固紐帶，是爭取台灣同胞國家民族認同的最主要抓手。中華文化是兩岸同胞的共同精神家園，是鑄牢中華民族共同體意識的前提，是認同中華民族的堅實基礎。對中華文化的認同，就是對中華民族的認同；對中華民族的認同，從本質上講，也就是對一個中國的認同。在百年未有之大變局之際，兩岸同胞應該要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，通過中華文化傳承發展的力量，讓推進兩岸同胞更加走親走近，讓全世界看到中國人經由文化相互認同，展現解決兩岸問題的智慧。



第二，鑄牢中華民族共同體意識需要堅決反對遏制“台獨”分裂。“台獨”分裂勢力是鑄牢中華民族共同體意識的最大敵人和最大威脅。打擊和遏制“台獨”分裂勢力是鑄牢中華民族共同體意識的前提條件。近些年來，民進黨當局大肆在島內推動“去中國化”的“文化台獨”，企圖以虛假的史實、錯誤的史觀來否定中華民族共同體的歷史事實，建立所謂的“台灣民族”，為“台獨”分裂中國輔路，是鑄牢中華民族共同體意識的最大障礙，危害極大。因此，要揭露民進黨當局推動“文化台獨”的危害，建立正確的歷史觀、兩岸觀，消除“文化台獨”在台灣島內產生的惡劣影響。

