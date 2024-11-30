中評現場：大量企業參與香港北部都會區發展

現場簽署儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月30日電（記者 段曉魯）昨日，香港特區政府舉辦企業參與北部都會區發展活動，鼓勵本地、內地及海外企業支持和參與北部都會區的發展。超過80間企業代表出席參與北部都會區發展簽署儀式，在香港特區行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄等的見證下，簽署支持及參與北部都會區發展的意向書。同場亦有34間企業的代表簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議，總投資金額超過1000億元。



李家超表示，北部都會區將成為香港增長的新引擎，以及香港與其他大灣區城市高質量合作的新平台，為各行各業提供優質的商機。他指出，特區政府決心帶領社會各界和市場力量參與投入，加快北部都會區的發展。李家超鼓勵企業積極參與北部都會區的土地發展、商業建設、創新科技等產業項目，包括“片區開發”的新發展模式，共同實現北部都會區計劃的願景，共建前景亮麗的未來。



鄭雁雄表示，中央對香港的關心關懷，為香港由治及興指明了方向，為香港發揮獨特作用提供了指引，為香港更好發展注入了強大動力。古往今來，一呼而百應者勝、得道而多助者強。政府的決心意志和發展規劃一旦得到社會各界的普遍認同、廣泛支持、積極參與，那將會迸發出無窮的力量。北部都會區開發是香港創新發展的重大行動，是經濟增長點所在、創新突破口所在，也是香港深度參與粵港澳大灣區建設、更好融入國家發展大局的關鍵一招。香港工商界素有銳意進取、敢為人先的優良傳統，在中央進一步全面深化改革、推進中國式現代化的新征程上，特區政府大手筆、出好招，工商界定能更加振奮精神、厲兵秣馬、全情投入，把握住北部都會區開發的重大機遇，共同打開香港發展新天地。



出席昨日活動的特區政府官員包括財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂教授、運輸及物流局局長林世雄、發展局局長甯漢豪，以及創新科技及工業局局長孫東教授等。