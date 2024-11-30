黃炳逢答中評：從量變到質變　把賽事變盛事

香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港11月30日電（記者 段曉魯）第十五屆全國運動會將於2025年11月9日至11月21日舉行，由粵港澳三地聯合承辦。香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社採訪時表示，要形成體育盛事的產業化，必須不斷推出有份量及城市特色的體育活動及大型賽事，也要創造良好的體育生態環境，盛事和賽事不一樣，從量變必須到質變才能把賽事變成盛事。



黃炳逢表示，要形成體育盛事的產業化，必須不斷推出有份量及城市特色的體育活動及大型賽事，也要創造良好的體育生態環境，包括人、財、物及科技元素。作為體育盛事之都，一個城市必須要有靈魂人物、特色項目、設施配套、交通便利、推廣優勢、人才陪訓及政府對應支持等等。盛事和賽事不一樣，從量變必須到質變才能把賽事變成盛事。藉著全運會部份項目在香港舉辦，正好給予香港發展體育產業的新機會。舉例劍擊項目是香港的奧運雙金牌項目，也具備冠軍靈魂人物，在全運會必須好好推廣，把劍擊相關的活動做大，成為大亮點。由於全運會是國家體育盛事，要借此發揮出香港優勢。



談到香港舉辦國際盛事活動的優勢，黃炳逢表示，香港是國際及亞洲的交通樞紐，便利世界各地人員進出。香港在一國兩制的優勢下，讓國際盛事在港舉行，便利活動推廣至內地，有助國際盛事發展中國市場，發揮超級增值人的作用。此外，香港是中西文化匯聚的地方， 舉辦跨文化的國際盛事活動更易於讓外國主辦方落地，讓外國民眾易於參與。香港是自由港兼國際金融中心，舉辦大型國際盛事的資金、物資、物流大為便利。這些優勢都對辦大型國際盛事大大有利。



黃炳逢指出，特區政府要拿出推動奧運的宣傳力量來投入到全運會。由於這次是粵港澳一起主辦，正好加大大灣區一體化宣傳，吸引更多大灣區民眾參與香港的賽事，變成為大灣區盛事。也要吸引其他省市的民眾通過全運會認識香港，將來通過香港舉辦更多體育盛事，宣傳應該全方位跨平台的。