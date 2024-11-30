台灣學者答中評：兩岸交流從點滴做起

台灣中華鄭和學會副理事長、台灣海洋大學副教授曾煥昇（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月30日電（記者 盧哲）第四屆“大航海時代與21世紀海上絲綢之路”海峽兩岸學術論壇近日在香港舉行，來自海峽兩岸暨香港的40餘名專家學者與會，共同探討鄭和下西洋、中國式現代化及中非共建“一帶一路”等議題的歷史、影響和意義。多位台灣學者在此間接受中評社記者訪問時表示，雖然現時兩岸關係充滿挑戰，但仍應保持交流的積極性，可從文化、學術及生活各方面點滴中交流，增進感情和互信。



台灣中華鄭和學會副理事長、台灣海洋大學副教授曾煥昇在論壇上發表的議題是關於海洋保育。他分享了一些台灣關於海洋保育的成功案例，希望助力兩岸三地的海洋環境能更加美好，使海洋世世代代可持續利用。



曾煥昇對中評社記者表示，非常高興參與兩岸三地間的學術論壇。兩岸長期以來學術的交流，沒有受到疫情的影響，也不會中斷，希望未來兩岸三地的交流，也能成長長久久。曾煥昇表示，雖然現時兩岸交流的情況不是很理想，有進步的空間。舉辦活動或許會經歷一些波折。但只要能成功促成兩岸包括港澳的交流就是好事。曾煥昇認為，兩岸的交流一定要持續，可以先從兩岸之間找到共同的聯結點，從這些點再擴大到其他領域，增加溝通、交流和互相瞭解，這對於兩岸的和平發展等等各方面都是有幫助的。“希望兩岸的交流能持續下去，也希望大陸、香港的朋友們，未來有機會能到台灣交流，把這類學術性的交流擴大，發揮論壇更大的影響力。”