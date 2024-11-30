快評：吳伯雄鑽石婚慶　祝福好人一生平安

中評社快評／國民黨前主席吳伯雄與夫人戴美玉29日舉行結婚滿60年的鑽石婚宴，席開90桌，場面盛大，充滿歡聲笑語。包括馬英九、朱立倫、韓國瑜、許信良、郁慕明等多位跨黨派朝野領袖都出席祝福。親民黨主席宋楚瑜日前也專程到伯仲基金會向吳伯雄當面祝福。



藉由鑽石婚宴的機會，吳伯雄宣布將捐出4千萬元新台幣給佛光山、國民黨、好心肝基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衛生等公益團體的重視與支持。



吳伯雄今年85歲，從政之路甚早，是蔣經國主政時提拔台籍菁英的代表之一。曾任桃園縣長、台北市長、兩任“內政部長”、“行政院政務委員”、“總統府”祕書長、“總統府資政”、國民黨祕書長、副主席、主席、榮譽主席，同時熱心支持公益活動，擔任國際佛光會世界總會榮譽總會長多年。2008年黨主席任內率領國民黨重返執政，並在“立法院”取得近四分之三席次。



昨天鑽石婚宴上藍營大咖雲集，其中多人的發言都很精彩。馬英九談到吳伯雄在兩岸和國際的貢獻，極為推崇。馬英九表示，吳伯雄多次代表國民黨前往大陸，確立兩岸關係和平發展的方向，貢獻卓著；期盼兩岸能在“九二共識”基礎上共創雙贏。



朱立倫致詞說，吳伯雄對國民黨最大貢獻就是無私無我、成功不必在我，是所有黨員與“我個人”典範，“無私無我，讓優秀的人都能成功”，“這就是國民黨的精神與我對伯公最大尊敬。”韓國瑜致詞說，中華文化講儒釋道，最高的境界在吳伯雄身上可以看到，就是“儒腦、道身、佛心”，祝福好人一生平安。



吳伯雄鑽石婚宴大咖雲集，足證其人緣及貢獻。好人一生平安，祝福吳伯雄伉儷感情歷久彌堅，身體愈來愈好！