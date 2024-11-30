中評關注：美學界開始反思對華科技戰遭逆火

《外交事務》刊文，反思美國對華科技戰遭遇逆火 中評社華盛頓11月29日電（記者 余東暉）繼彭博社等美國主流媒體最近承認美國的對華科技限制措施沒有達到預期目的之後，美國外交學界越來越多的專家開始反思，美國對華發動科技戰遭遇逆火，並警告特朗普如果試圖與中國完全“脫鉤斷鏈”，對美國自身會有更加負面的效果。



美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問兼中國商務和經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）日前在《外交事務》期刊發表專文--“美國對中國科技的戰爭是如何遭遇逆火的，為什麼特朗普的計劃會讓事情變得更糟？”就提出了上述論斷。



甘思德指出，華盛頓日益嚴格的對華高科技限制政策產生了高度複雜的結果。以減緩中國的前沿技術進步和保持美國的相對技術優勢目標為例，華盛頓看到了某些領域取得的進展，比如放緩了中國的半導體行業，但也看到了中國在電動汽車和電池等其他領域取得的更快的成功。



甘思德認為，美國將中國視為戰略競爭對手，導致北京的領導層比以往更加強調國家安全。這是造成中國經濟放緩的原因之一。北京的政策在某種程度上是對西方日益增長的壓力的回應。



甘思德表示，儘管西方的限制具有破壞性，但收緊的控制也刺激了中國的技術進步。他說：“當我最近問及美國的限制是否無意中激勵了中國的科技努力時，一位參與這些政策審議的美國官員反駁說，‘他們難道不是無論如何都會這麼做嗎？’答案是一個斷然的‘不’。”